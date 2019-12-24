В Пермском крае столкнулись поезд и трактор

На железнодорожных путях в Кишертском районе Пермского края столкнулись технический поезд и трактор.

В результате этого были задержаны четыре пассажирских поезда. Инцидент произошел на перегоне Кордон - Шамары. В результате столкновения трактор опрокинулся на железнодорожные пути. Кроме того, электровоз и вагон-путеизмеритель сошли с рельсов - был поврежден соседний путь.

По предварительным данным, причиной инцидента могли стать нарушения правил проведения земляных работ подрядной организацией.

О пострадавших не сообщается, передает "Интерфакс".