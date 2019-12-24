"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Granta

Компания "АвтоВАЗ" выпустила лифтбек Lada Granta в новой комплектации Standart.

Новая версия машины оснащается 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач.

Новая модель будет стоить 561 тыс. 500 руб., сообщает "Лада. Онлайн".

Тем временем, выпуск Lada Granta нового поколения запланирован на 2021 год.

Главным новшеством машины станет переход на платформу B0. Новая Granta будет больше предшественницы. Сейчас ведется работа над внешностью автомобиля, параллельно закупается необходимое оборудование.

В настоящее время Lada Granta предлагается с четырьмя типами кузова.