10 Октября 2020
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: boeingmedia.com

Глава Boeing покинул компанию

Исполнительный директор Boeing Денис Муйленбург ушел в отставку.

С 13 января его обязанности будет исполнять председатель фирмы Дейв Кэлхун. До тех пор временным главой организации назначен финансовый директор Грег Смит. Как говорят в компании, решение принято советом директоров Boeing.

Смена руководства поспособствует восстановлению доверия к деятельности компании, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, корпорация Boeing с января 2020 года приостанавливает производство самолета 737 MAX – своей самой массовой и популярной модели. Конкретных сроков приостановки не называют – они, очевидно, будут зависеть от решения авиационных властей как в США, так и по всему миру. The Washington Post считает, что такой шаг компании может привести к проблемам в экономике и сокращениям десятков тысяч рабочих мест в промышленности.

По версии следствия, катастрофы в октябре 2018 года и марте 2019 могли произойти из-за некорректной работы нового оборудования и программного обеспечения 737 MAX, а также из-за того, что экипажи попросту не были знакомы с новой системой и особенностями ее работы. Согласно недавнему докладу в сенате США, FAA и Boeing еще после первой катастрофы провели анализ, из которого следовало: если не провести конструкционную доработку самолета, 737 MAX будут падать каждые два-три года. Этот удручающий прогноз ведомство и корпорация скрыли.

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Глава Boeing покинул компанию

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Теги: Boeing, самолет, крушение



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