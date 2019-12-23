09 Октября 2020
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Олег Резанов, экстремал, захоронение (2019) | Фото: kaliningrad.kp.ru

В Тюменской области мужчину в ящике закопали в снег почти на 13 часов

В Тюменской области "захоронили" под слоем снега экстремала из Зеленоградска Олега Резанова. Мужчина пролежал в деревянном саркофаге ночь - с 22 на 23 декабря. В снежном плену, при температуре -22 градуса он провел 12 часов 52 минуты, сообщает "КП-Калининград".

"Захоронение" прошло в лесу, в 300 километрах от областной столицы. Причем, как утверждает экстремал, его помощники "схалтурили" и недостаточно глубоко закопали саркофаг, из-за чего было еще холоднее.

В соцсетях уже появилось видео "раскопок". Накануне.RU не рекомендует повторять подобный эксперимент. Отметим, сообщается, что за день до того, как "закопаться", Резанов побывал у нотариуса, чтобы составить документ о том, что за все возможные последствия своего поступка отвечает только он сам.

"Холодно безумно", - поделился своими впечатлениями Олег Резанов. Свои опыты он объясняет желанием проверить, на что способно человеческое тело.

Олег Резанов, экстремал, захоронение(2019)|Фото: kaliningrad.kp.ru

После экспериментом с захоронением, Олег наметил еще несколько испытаний своего организма: вморозиться в лед в Якутии при температуре -50 градусов, а еще лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

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В Тюменской области мужчину в ящике закопали в снег почти на 13 часов

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Теги: Олег Резанов, экстремал, захоронение



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