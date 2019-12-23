Суд признал недоказанными выводы ФАС о личной заинтересованности Дубровского в сговоре на дорожных аукционах

Арбитражный суд Москвы признал недоказанными выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре на дорожных аукционах, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности губернатора Челябинской области в заключении между Министерством и АО "Южуралмост" максимально возможного количества государственных контрактов отклоняются судом, как документально не подтвержденные и недоказанные", - говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Суд пришел к выводу, что Дубровский не мог оказать поддержку министерству в части размещения государственных заказов и не мог повлиять на итоги конкурентных процедур.

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции» путем заключения антиконкурентного соглашения. При этом суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным направления решения и материалов по делу в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру.

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский.

На этом фоне Борис Дубровский подал в отставку.

В июне экс-губернатор и "Южуралмост" подали иски к ФАС с требованием признать решение незаконным.