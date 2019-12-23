К электронной системе ЭПОС в 2020 году подключат большинство пермских школ

Электронная система ЭПОС в следующем году будет внедрена во большинстве пермских школ. В текущем учебном году к ЭПОС подключили первые 25 учебных заведений и опыт оказался удачным. Такое заключение было сделано на совещании с участием главы края Максима Решетникова.

ЭПОС (электронная пермская образовательная система) предполагает использование электронных журналов и дневников. Систему протестировали 25 тыс. 663 учеников и 1 тыс. 358 учителей края, 90% директоров и администраторов пилотных школ отметили повышение эффективности работы после внедрения системы.

По итогу этого опроса принято решение в 2020 году подключить к ЭПОС все школы края, имеющие доступ к высокоскоростному интернету - поэтапно на электронные дневники перейдут около 500 школ.

В следующем году продолжит работу служба цифровых кураторов, которая окажет техническую и информационную поддержку школам. Также в каждом подключаемом учебном заведении будет работать специалист, обучающий новичков. Сами пилотные школы-участники станут своеобразными наставниками для других образовательных учреждений после начала внедрения системы.

Губернатор Максим Решетников отметил, что важно не только тиражировать ЭПОС, но и начать как можно скорее наполнять систему учебными материалами, расширять её функциональные возможности.

Уже с февраля 2020 года в ЭПОС будет добавлена электронная библиотека образовательных материалов, с помощью которых можно будет создавать уроки, тесты и дополнительные пособия. В систему будет интегрирован модуль "Внеурочная деятельность", где будут отображены кружки и дополнительные занятия учеников.

Кроме того, весной следующего года будет запущено мобильное приложение ЭПОС.Школа, благодаря чему изменения в расписании и количество заданного на дом школьники и их родители смогут проверять на телефоне. Также будет создан одноименный портал, на котором, в том числе, будет публиковаться актуальная информация о проекте.

Помимо электронных дневников и журналов, родители, зарегистрированные в ЭПОС.Школа, смогут увидеть полную историю оценок каждого ученика, а учитель – прокомментировать его успеваемость. Также у школьников и родителей появится возможность узнать о событиях класса с помощью специального календаря.

Первый заместитель министра информационного развития и связи Александр Маслов отметил, что совместно с краевым минобром прорабатывается график родительских собраний в школах, куда будут приглашаться сотрудники МФЦ, которые окажут помощь при регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

"Это позволит популяризировать госуслуги в электронном виде, а регистрация в ЕСИА на месте откроет возможность использовать не только ЭПОС, но и весь спектр электронных сервисов, которые могут быть полезны родителям школьников", - отметил он.

Также в следующем году в рамках реализации проекта ЭПОС продолжится оснащение школ современным оборудованием. Это позволит усовершенствовать учебный процесс: в частности, учителя смогут пользоваться полноценной библиотекой Пермского края. В 2019 году в пилотные школы уже было доставлено более 4,1 тыс. компьютеров, планшетов, ноутбуков, интерактивных досок и другой техники. Также в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", инициированной президентом России Владимиром Путиным, Пермский край получил федеральное финансирование в размере 320 млн рублей на улучшение инфраструктуры школ: обновление локальных сетей, видеонаблюдение и др.

По данным краевого Министерства информационного развития и связи, все школы региона будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. В частности, этому способствует нацпрограмма "Цифровая экономика РФ", в рамках которой осуществляется подключение социально значимых объектов Прикамья к сети, в том числе 277 школ.

Отметим, что встречи с представителями пилотных школ проводятся регулярно. Первое совещание провёл губернатор Пермского края Максим Решетников в октябре 2019 года. Также в этом году были проведены вебинары для учителей, администраторов и классных руководителей пилотных школ, в которых приняли участие около 200 человек.

ЭПОС.Школа – облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих модулей. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования, с помощью конструктора из библиотеки электронных образовательных ресурсов можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент "цифровой конструктор" позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса.

Прообраз ЭПОС.Школа – Московская электронная школа (МЭШ) – в 2016 году прошел апробацию в некоторых столичных школах, а к концу 2018 года охватил все школы Москвы.