АО "Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом первой степени за лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование субъектов РФ Уральского федерального округа

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
(2019) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом первой степени за лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование субъектов РФ Уральского федерального округа

АО "Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом первой степени по итогам смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа (УФО) по итогам 2019 года.

В рамках смотра-конкурса оценивалось планирование и проведение обучения по программе подготовки нештатных формирований, наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, оснащение НАСФ специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Награждение представителей предприятия состоялось в г. Челябинске в ходе совещания по итогам работы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа. В совещании принимали участие заместитель министра МЧС России Илья Денисов, начальники главных управлений МЧС России УФО, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители промышленных предприятий, ведущих производственную деятельность на территории УФО.

(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

Деятельность подразделений АО "Транснефть – Сибирь" была неоднократно позитивно отмечена в ходе обсуждения вопросов эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий уровень готовности специализированных подразделений предприятия подтверждают учебно-тренировочные занятия, пожарно-тактические учения и комплексные учения, регулярно проводимые со структурными подразделениями Главных управлений МЧС России по субъектам РФ.

В ходе совещания подведены итоги деятельности территориальных подсистем УФО в 2019 году и поставлены задачи на 2020 год. Участники совещания рассмотрели результаты деятельности подразделений пожарно-спасательной службы по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации работ по ликвидации лесных пожаров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

АО "Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом первой степени за лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование субъектов РФ Уральского федерального округа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транснефть, -, сибирь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети