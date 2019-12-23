В Прикамье археологи нашли древние артефакты: гости северных оленей и фрагменты упряжи

На территории Юсьвинского района Пермского края археологи во время раскопок на городище в Купросе обнаружили большое количество костей северных оленей, а также элементы оленьей упряжи, сообщает "Парма новости" со ссылкой на кандидата исторических наук, доцент, заведующего кафедрой Отечественной и всеобщей истории, археологии ПГГПУ Алексея Сарапулова.

"В культурном слое были обнаружены кости северного оленя, а также комплекс деталей оленьей упряжи (костяные накладки, псалии, вертлюги, блоки и пряжки)", - заявил он изданию, предположив, что это доказывает, что в средние века оленей использовали в качестве транспортного средства.

Согласно данным из открытых источников, свое название село Купрос получило из-за "горбатой" формы берега, на котором оно расположено, на коми-пермяцком языке слово "купрос" означает "горбатый". Еще одна версия, что название было получено от имени одного из чудских князей Купра. Вторую версию подтверждает тот факт, что в 10-13 веках на этом месте действительно находилось чудское поселение

Один из самых интересных предметов, найденных при раскопках городища — серебряная подвеска с процарапанным изображением всадника.