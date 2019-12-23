В Ноябрьске депутаты на местном уровне изменили закон о северных надбавках для бюджетников

Депутаты городской думы Ноябрьска внесли изменения в положение о гарантиях и компенсациях для работников организаций, финансируемых из местного бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

Бюджетники: сотрудники администрации, работники спортивной, культурной сферы, а также сферы образования, будут получать максимальную надбавку - она составляет 80% - с первого рабочего дня. Также северную надбавку будут получать бюджетники, которые уже работали, но пока не получали надбавки в полном объеме. Информация об этом размещена на сайте городской думы.

Добавим, что указ о выплате всех северных надбавок бюджетникам подписал глава арктического региона Дмитрий Артюхов. Изменения вступят в силу в 2020 году.

Напомним, ранее был обнародован список регионов с самыми большими зарплатами. В шести российских регионах более 20% населения получают зарплаты более 100 тыс. руб./месяц. Лидер – Чукотка, второе место занимает Ямал, Москва замыкает тройку. В список регионов по этому показателю вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин. Разницу в доходах федеральные власти назвали "рабочей ситуацией".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что отменять "северные" надбавки руководство России не планирует.