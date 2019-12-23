Совет Федерации прекратил полномочия Ростислава Гольдштейна

Совет Федерации прекратил полномочия экс-сенатора Ростислава Гольдштейна, который ранее был назначен врио главы Еврейской автономной области. Указ о его назначении президент Росси Владимир Путин подписал 12 декабря.

Уже бывший губернатор ЕАО Александр Левинталь написал заявление по собственному желанию, Путин это заявление принял.

Ранее в пресс-службе главы ЕАО опровергли информацию о тройном гражданстве Левинталя. В социальных сетях появились сообщения о том, что Левинталь, помимо российского паспорта, также имеет гражданства Израиля и Румынии.

Напомним, СМИ писали, что Левинталь может уйти в отставку во время осенней ротации руководителей регионов. РБК со ссылкой на свои источники в Администрации главы государства сообщало, что причинами стали стабильно низкие рейтинги Левинталя и депрессивность области.