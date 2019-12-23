Власти Перми изымают участок под домом у цирка, где обрушилась часть стены

Замглавы администрации Перми Ольга Немирова подписала распоряжение об изъятии участка под домом по ул. Уральская для муниципальных нужд, передает корреспондент Накануне.RU.

На участке расположен жилой дом, построенный в 1924 году по проекту Ханаса Мейера. Этот швейцарский архитектор руководил Высшей школой строительства и художественного конструирования "Баухаус" в Германии.

Здание было признано аварийным, после того, как у него частично обрушилась стена левого крыла. Всего в доме на момент инцидента были заселены 24 квартиры, проживали 30 человек, в том числе шесть детей.

При обследовании эксперты пришли к мнению, что восстановить разрушающуюся конструкцию невозможно. Дом планировалось расселить до конца 2020 года. Общественники выступали против сноса постройки, но власти города отмечали, что дом не является памятником архитектуры.

Отметим, что также власти изымают участок на ул. Сухумская, 6. На нем также расположен многоквартирный дом, признанный аварийным.