"Ответ на вызов эпохи": на Сталинских чтениях оценили роль Сталина в истории

Юбилей Иосифа Сталина наглядно показал, что интерес ко второму вождю Советского государства и его эпохе не ослабевает. Отношение к генералиссимусу разнится от фактического обожествления до лютой ненависти, но осмыслить события тридцатых - пятидесятых годов пытаются все политические силы.

Форматы этого осмысления также разнообразны. В Доме Союзов КПРФ и Левый фронт, отдав дань памяти отцу народов, обсуждали проблемы текущего момента и договаривались о возможном взаимодействии.

Газета "Завтра" и День ТВ в это же время организовали научно-просветительское мероприятие: конференцию "Сталинские чтения". На ней побывал и корреспондент Накануне.RU.

Конференция вызвала большой ажиотаж - билеты для зрителей, желающих послушать известных исследователей сталинской эпохи, стоили от 2800 до 3600 рублей, но, тем не менее, зал был практически полон. Многие приезжали в Москву из других городов специально.

У прилавка с книгами также собралась большая очередь. Посетители, впрочем, интересовались не только академической наукой, но и значением событий тех лет для современности.

"Я думаю, что Сталин был ответом, страшным ответом времени на революционный запрос эпохи. Сталин - не могильщик революции, а продолжатель революции. Подлинный могильщик революции - это Хрущёв и вся его камарилья. Эти люди уничтожили все страшные, кровавые завоевания социализма. Которых в страшные двадцатые и тридцатые годы добились наши отцы и деды", - рассказал координатор "Левого фронта" Максим Шевченко в выступлении, завершавшем первый день конференции.

Его автограф-сессия быстро переросла в ответы на вопросы. По ним чувствовалось, что люди уже живут ожиданием перемен. Ведущий конференции Николай Сапелкин посчитал опыт "Сталинских чтений" успешным.