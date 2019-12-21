В Апатитах подростки после дискотеки устроили массовую драку и избили полицейских

В Апатитах группа подростков устроила массовую драку возде дома культуры по ул. Ленина и избила полицейских, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Стражи правопорядка приехали на вызов в связи с жалобой сотрудников ДК на шумящих подростков. Заметив в толпе парня, который ругался матом полицейские попытались его задержать, однако тот оказал сопротивление, а его друзья попытались отбить молодого человека у правоохранителей.

Во время драки один из патрульных оказался на земле, где его стали бить ногами. По предварительной информации у него сотрясение мозга, второй полицейский также получил травму головы. Прибывший наряд Росгвардии задержал девять человек.

В следственном комитете сообщили, что потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. За применение насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни, они могут получить до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего выясняются.