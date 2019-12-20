В Нижнем Тагиле "граждан СССР" забрали в полицию

В Нижнем Тагиле полицейские доставили в отдел несколько членов организации "Союз славянских сил Руси" (запрещена в РФ), называющих себя "гражданами СССР". Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось в Сети.

На кадрах видно, что в помещение заходят экипированные бойцы в масках. Затем появился некий человек, который представился полицейским и сообщил, что к ним поступила информация о том, что в комнате "собрались мошенники". В ответ раздается смех.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Накануне.RU, что собравшихся доставили в отделение полиции. По его словам, там установили личности данных граждан, взяли с них объяснения и отпустили.