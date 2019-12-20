В Utair ответили Артемию Лебедеву, который считает что стюардессы живут контрабандой

Utair встал на защиту экипажей и особенно стюардесс, про которых намедни дизайнер Артемий Лебедев написал в своем telegram-канале, мол, единственный смысл профессии бортпроводника – перевозка контрабанды. При этом сам блогер утверждает, что в этом нет ничего плохого.

"Любая стюардесса везет с собой чемодан чего-нибудь, что ее попросили перевезти. Икра, айфоны, документы - не имеет значения. Главное, что минимум долларов сто с каждого рейса стюардесса кладет себе в карман с каждого рейса. Тыр-пыр, за месяц набегает что-то осмысленное", - пишет Лебедев и добавляет: "Пилоты тоже берут контрабасик, но для них это бонус, а не смысл профессии".

Лебедев считает, что стюардессы с рейсов Москва – Когалым (такой рейс как раз есть у Utair) "ничего не кладет в карман" и живет мечтой попасть на рейс Москва – Токио. "Потому что нет на свете ни одной причины красивой молодой бабе разносить томатный сок, драить толчки и давить вежливость с толпами пассажиров. Точно не зарплата стюардессы соблазняет стюардессу", - заключает дизайнер.

В telegram-канале авиакомпании появился подробный рассказ о том, как работают экипажи международных рейсов. Если кратко: у них просто нет времени.

"Бывают длинные рейсы, когда после посадки экипаж покидает самолет и отдыхает положенное время в гостинице. В таком случае пилоты и бортпроводники проходят пограничный и таможенный контроль, как и все пассажиры. С точки зрения закона они не отличаются от туристов. Бортпроводник может купить одежду или косметику, пилот — новый iPhone, а когда они со следующим самолетом отправятся домой, то обязательно пройдут таможенный и пограничный контроль. Экипаж досматривают точно так же, как и пассажиров (и даже строже). Пилоты и бортпроводники могут провезти ценности только в разрешенных для всех путешественников пределах.

И наконец по прилете экипаж снова досматривают российские пограничники и сотрудники таможенной службы ФСБ. Никакой контрабанды они провезти или оставить в самолете не могут. Одним словом, истории о том, что бортпроводники и пилоты везут в чемоданах килограммы ценностей, — это просто байки", - рассказали в Utair.