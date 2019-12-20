Исследование: Россия теряет миллиарды долларов из-за грязного воздуха

Потери России из-за грязного воздуха достигают сотен миллиардов долларов. Об этом заявляют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), впервые изучившие влияние загрязнения атмосферы на экономику, сообщает газета "Ведомости".

Так, урон от плохого воздуха в 2015 году для России аналитики оценили в $447,6 млрд - это 12,5% ВВП.

В относительных цифрах это первый в мире показатель, по абсолютному значению лидирует Китай - 1,6 трлн (8,4% ВВП).

Отмечается, что ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире. Это вызывает проблемы и с экономикой: снижается урожайность, производительность труда, растут расходы на здравоохранение.

Ранее Росстат сообщал, что в текущем году в ряде российских городов отмечены многократные случаи очень высокого загрязнения атмосферного воздуха, причем максимально допустимая концентрация была превышена в десятки раз.

В сентябре Минприроды опубликовало список городов с наиболее загрязненным воздухом, в котором более половины находятся в Сибири. Среди них: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск и другие.