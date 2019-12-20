Исследование: Россия теряет миллиарды долларов из-за грязного воздуха

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
экология металлургия комбинат завод трубы дым (2004) | Фото

Исследование: Россия теряет миллиарды долларов из-за грязного воздуха

Потери России из-за грязного воздуха достигают сотен миллиардов долларов. Об этом заявляют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), впервые изучившие влияние загрязнения атмосферы на экономику, сообщает газета "Ведомости".

Так, урон от плохого воздуха в 2015 году для России аналитики оценили в $447,6 млрд - это 12,5% ВВП.

В относительных цифрах это первый в мире показатель, по абсолютному значению лидирует Китай - 1,6 трлн (8,4% ВВП).

Отмечается, что ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире. Это вызывает проблемы и с экономикой: снижается урожайность, производительность труда, растут расходы на здравоохранение.

Ранее Росстат сообщал, что в текущем году в ряде российских городов отмечены многократные случаи очень высокого загрязнения атмосферного воздуха, причем максимально допустимая концентрация была превышена в десятки раз.

В сентябре Минприроды опубликовало список городов с наиболее загрязненным воздухом, в котором более половины находятся в Сибири. Среди них: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск и другие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Исследование: Россия теряет миллиарды долларов из-за грязного воздуха

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россия, грязный воздух, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети