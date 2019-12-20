06 Октября 2020
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Маргарита Павлова уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (2015) | Фото: pavlova-mn.livejournal.com

Челябинский сенатор опоздала на заседание в Совфеде из-за поломки "Суперджета"

Сегодня в 7.55 из аэропорта Челябинска не смог вылететь в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". У самолета возникли проблемы с двигателем. По данным онлайн-табло, вылет запланирован на 21.20.

Среди пассажиров была и сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова - она летела на очередное заседание комитета по соцполитике Совета Федерации. Об этом коллегам рассказал глава комитета Валерий Рязанский. "Не смог двигатель завестись у "Суперджета", - передал информацию член Совета Федерации. - Пассажиров то загружали, то выгружали, опоздала она (Павлова)".

Напомним, SSJ-100 с горизонтальными законцовками крыла ("сайберлет") ранее прошел испытания, получил дополнение к сертификату типа самолета и был передан заказчику – авиакомпании "Северсталь". Законцовки делают эксплуатацию самолета более экономичной. С ними расходы эксплуатантов SSJ-100 на авиакеросин могут снизиться не менее чем на 4%.

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Челябинский сенатор опоздала на заседание в Совфеде из-за поломки "Суперджета"

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Теги: Маргарита Павлова, сенатор, Челябинск, Совет Федерации, заседание, опоздание, взлет, суперджет, SSJ-100



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