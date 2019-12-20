Челябинский сенатор опоздала на заседание в Совфеде из-за поломки "Суперджета"

Сегодня в 7.55 из аэропорта Челябинска не смог вылететь в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". У самолета возникли проблемы с двигателем. По данным онлайн-табло, вылет запланирован на 21.20.

Среди пассажиров была и сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова - она летела на очередное заседание комитета по соцполитике Совета Федерации. Об этом коллегам рассказал глава комитета Валерий Рязанский. "Не смог двигатель завестись у "Суперджета", - передал информацию член Совета Федерации. - Пассажиров то загружали, то выгружали, опоздала она (Павлова)".

Напомним, SSJ-100 с горизонтальными законцовками крыла ("сайберлет") ранее прошел испытания, получил дополнение к сертификату типа самолета и был передан заказчику – авиакомпании "Северсталь". Законцовки делают эксплуатацию самолета более экономичной. С ними расходы эксплуатантов SSJ-100 на авиакеросин могут снизиться не менее чем на 4%.