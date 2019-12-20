Забавы москвичей: в Карелии с вертолета сбросили Gelandewagen

Жители Москвы сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса - ради этого они специально приехали в Карелию.

Двое мужчин прибыли в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани.

В аэропорту рассказали, что они заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета. Разбитый Gelandewagen 1995 года выпуска, а также его части пошли на металлолом.

Как сообщает местное издание "Столица на Онего", мужчины, приехавшие из Москвы, представились блогерами.

По данным источников издания, они якобы поспорили на крупный контракт. В Москве затею осуществить не удалось, поэтому они решили сделать это в Карелии.

После того, как видеозапись со странными забавами москвичей появилась в Сети, транспортная полиция начала проверку.

Отметим, Gelandewagen москвичи до сих пор с высоты не сбрасывали. Обычно так называемая "золотая молодежь" устраивает на этих дорогих внедорожниках гонки.

Так, недавно губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал привлечь к ответственности участников стритрэйсинга, который устроил в Самаре блогер Гусейн Гасанов.