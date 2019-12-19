Решетников поручил привлечь к ответственности "нерасторопных" глав муниципалитетов

Губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал глав муниципалитетов за неосвоение средств в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Всего в 2019 г. было благоустроено 548 дворов и общественных территорий из 594 запланированных. На благоустройство было выделено 1,3 млрд руб. не освоенными остались 24 млн руб. из федерального бюджета - теперь эти средства безвозвратно вернут федерации, а обязательства перед жителями останутся и главы должны будут решать их самостоятельно, не рассчитывая ни на деньги края, ни на деньги из федерального бюджета.

Об этом губернатор сказал во время Совета глав муниципальных образований. Он добавил, что поручил министерству ЖКХ внимательно изучить каждый случай и привлечь нерасторопных глав к ответственности.

"Проблема в том, что в ряде территорий до последнего играли в "молчанку", а потом поставили нас перед фактом – работы не выполнены. Будем разбираться. Это невыполнение национального проекта", - высказался губернатор.