Надо активнее использовать лизинг, - Путин - о развитии сельского хозяйства

В рамках пресс-конференции Владимир Путин высказался о развитии сельского хозяйства в рамках "программы 1432". В частности, об инвестициях в отрасль, передает корреспондент Накануне.RU.

"Надо активнее использовать лизинг, это позволяет лучше продвигать отечественную продукцию за рубеж. Например, есть защита интересов наших сельхозпроизводителей на рынке. Партнеры по Евразийскому экономическому сотрудничеству претендуют на вхождение в программы госзакупок. Отечественные производители должны иметь преимущество. Есть программа "третий лишний", например. У нас одни из самых больших инвестиций – на сельское хозяйство, на машины, в частности", - сказал Путин.

Напомним, минфин в 2020 г. не будет увеличивать финансирование программы государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники ("программа 1432"). На "программу 1432" в федеральном бюджете заложено 7 млрд руб., однако ранее премьер Дмитрий Медведев поручил выделять по 8 млрд руб. ежегодно. Антон Силуанов отметил, что недостающий миллиард заложен на поддержку лизинга сельхозтехники. Сами сельхозмашиностроители не раз заявляли о популярности "программы 1432" и просили увеличить ее финансирование.