Путин по поводу высказываний Бориса Джонсона про "безжалостного тирана": "Мы все это смотрим, слышим"

Владимир Путин высказался по поводу отношений с Великобританией, отвечая на вопрос Би-Би-Си о том, что Борис Джонсон нелестно высказывался о российском президенте, называя его "безжалостным тираном" и "Доби из "Гарри Поттера".

"Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны, кто бы обо мне что не говорил – это не имеет никакого значения по сравнению с теми фундаментальными задачами, которые преследует Россия", - сказал Путин во время большой пресс-конференции. И тут же добавил: "Но мы все это смотрим, слышим".

Путин сказал, что Великобритания заинтересована в развитии экономических связей с Россией, в том числе и свете брекзита. Также он не против, если королевство активнее подключится к решению некоторых международных проблем.

Он также прокомментировал лично британского премьера Бориса Джонсона: "Сейчас можно поздравить господина Джонсона, он выиграл выборы, значит, он тоньше своих политических соперников чувствовал настроения в британском обществе".