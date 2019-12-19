05 Октября 2020
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На пост главы Кудымкарского района претендуют шесть человек

За кресло главы Кудымкарского муниципального округа борются шесть человек, сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на свои источники.

В числе кандидатов глава Белоевского поселения Анастасия Леонтьева, глава Степановского поселения Дмитрий Нечаев, председатель ТИК Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников, член ТИК Эдуард Засухин, а также действующий глава Кудымкарского муниципального района Валерий Климов и его заместитель по социальному развитию Ольга Четина.

По информации издания, трое кандидатов являются "протеже" депутатов краевого заксобрания. Кандидат Леонтьева близка к к депутату Елене Зыряновой, Климов — к депутату Алексею Петрову, Плотников — к депутату Вагаршаку Сарксяну.

Добавим также, что Валерий Климов является главой района с 2010 г. Изначально он одержал победу на выборах, заручившись поддержкой 52,54% избирателей. В 2015 году он был избран на новый срок полномочий, но уже по результатам конкурсного отбора.

Сам конкурс состоится в конце января.

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На пост главы Кудымкарского района претендуют шесть человек

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Теги: глава кудымкарского района, конкурс, заявки



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