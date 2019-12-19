Срок принятия средств маткапитала как взноса по ипотеке сократится вдвое, - Путин

Во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос из Магадана о препонах при оформлении льготной ипотеки на Дальнем Востоке, передает корреспондент Накануне.RU.

Президента спросили, не случится ли так, что банки будут ужесточать требования к получателям кредита, ведь "есть ограничения по материнскому капиталу – банки отказывают семьям с детьми".

"Банки не отказываются использовать маткапитал как взнос по ипотеке, тут процедура получения сложна, надо уменьшать количество дней для внесения маткапитала по ипотеке. Решения принимаются, их количество будет сокращено вдвое. Надо расширять применение электронного товарооборота, чтобы отношения клиента банка с пенсионным фондом и застройщиками были без участия человека. То есть поступила заявка, а банк сам разобрался бы с Пенсионным фондом", - отметил президент.

Что касается 2-процентной ипотеки для Дальнего Востока, то российские власти субсидируют такие кредиты.

"Это гарантия со стороны правительства. Будем следить за ситуацией", - сказал Путин.