На первичное звено здравоохранения будет дополнительно выделено 550 млрд рублей – Путин

Владимир Путин считает, что модель российского здравоохранения "развивается удовлетворительными темпами", и ее "лучше не трогать".

Президент рассказал о дополнительных средствах, которые будут выделены на реформирование первичного звена здравоохранения (помимо бюджета и нацпроектов). "Мы решили выделить 550 млрд руб., деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. 10 тыс. учреждений получат помощь, будут приобретены 37 тыс. транспортных средств и до 10 тыс. единиц различного оборудования. Вместе с тем, Путин отметил, что нацпроекты в большей части нацелены на борьбу с онкологией, а не на первичное звено.

Президент во время большой пресс-конференции отметил, что одна из проблем здравоохранения – уровень зарплат. Хотя он, по словам Путина, "вполне соответствует тому, что закладывалось в указах 2012 года". Но он также подчеркнул, что речь идет об усредненных цифрах, а есть перекосы, когда у главврачей зарплаты в разы выше, чем у рядовых сотрудников.

Путин также порассуждал о путях решения проблемы финансирования. "Существуют такие способы изменения ситуации: увеличить тариф ОМС или внутри тарифа ОМС что-то изменить, но там 70% и так идет на зарплату, там уже нечего менять. А увеличение тарифа ляжет на всю экономику и, в конечном итоге, приведет к удорожанию товаров и росту инфляции", - сказал глава государства.

Он отметил, что базовая ставка по зарплатам в регионах, которая сейчас составляет от 30 до 50%, должна изменяться. "Единый подход к стимулирующим выплатам за количество выездов, принятых больных должен быть. Нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях. Если все это привести в порядок – уже кое-что может измениться", - заключил президент.