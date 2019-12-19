05 Октября 2020
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Экономика Центральный ФО В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Кто думает, что мы живем "за счет СССР", ошибается, - считает Путин

Во время пресс-конференции Владимир Путин ответил тем, кто критикует Россию за то, что "она ничего не создала в реальном секторе экономики и живет за счет того, что сделано во времена СССР", передает корреспондент Накануне.RU.

"В СССР сделано много, чем мы можем гордиться, – победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос. Мы должны быть благодарны отцам за то, что они создали мощную державу. Тем, кто полагает, что ничего не сделано, хочу сказать, что 75% мощности перерабатывающей промышленности создано с 2000 г., 12 лет – средний возраст оборудования в отрасли. Открыты три новых аэропорта, 45 полос, 12 новых вокзалов открыты, десятки старых – модернизированы, вдвое выросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии – с 39 тыс. км до 80", – сказал президент.

Яркий пример, по его словам, – сельское хозяйство.

"Как вы помните, СССР был одним из самых крупных покупателем зерновых. Сейчас Россия – самый крупный поставщик пшеницы в мире, мы обошли США и Канаду. 46% - рост в сельхозпроизводстве, в 2,6 раза вырос экспорт, сельхозпродукции продано на 24 млрд долларов", – сказал президент.

Все порты СССР переваливали в год 600 млн т, в России сейчас – 1,104 млрд т, "все это создано за последние десятилетия", отметил Путин.

"Открыто 600 новых месторождений. Я уж не говорю об атомной энергетике – восемь блоков запустили, а за весь советский период – 16. Это дает нам большие преимущества – у нас самая "зеленая" в мире структура энергетике. Созданы новые отрасли – сжиженный природный газ, например, на Дальнем Востоке и в Заполярье. Те, кто считают, что мы живем исключительно на старых ресурсах, глубоко ошибаются", – подытожил президент.

По словам политолога Максима Жарова, сам вопрос был "постановочный". "Надо было показать достижения. И вообще сравнения с предыдущими эпохами – это стандартный в таких случаях ход. Те же советские времена вспомните, как с 1913 годом сравнивали", – сказал он Накануне.RU.

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Кто думает, что мы живем "за счет СССР", ошибается, - считает Путин

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Теги: Владимир Путин, СССР, экономика



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