Бывшая яхта Абрамовича протаранила причал на Карибах

YouTube-канал Dutch Yachting опубликовал видео, в котором 86-метровая яхта Ecstasea таранит причал в местечке Симпсон Бэй – это одна из живописных лагун острова Сент-Мартен на Карибах.

Ecstasea знаменита тем, что была самой большой (на момент постройки) яхтой, выпущенной знаменитой голландской фирмой Feadship (верфь Royal Van Lent). В 2004 году новенькая яхта пришла российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Длина яхты 86 метров, ширина – 11,5 метра. Дизайн судна разрабатывали самые именитые в мире бюро, за оформление позже корабль получил множество наград. Яхта рассчитана на 14 пассажиров, в ней шесть спален.

В 2009 году Абрамович продал Ecstasea.

Местные издания отмечают, что это уже не первый раз, когда портовое оборудование таранится входящими в порт судами. Сообщается, что яхта сошла с курса из-за ветра и неблагоприятного течения.