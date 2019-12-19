05 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
Яхта Ecstasea (2019) | Фото: youtube.com/dutchyachting

Бывшая яхта Абрамовича протаранила причал на Карибах

YouTube-канал Dutch Yachting опубликовал видео, в котором 86-метровая яхта Ecstasea таранит причал в местечке Симпсон Бэй – это одна из живописных лагун острова Сент-Мартен на Карибах.

Ecstasea знаменита тем, что была самой большой (на момент постройки) яхтой, выпущенной знаменитой голландской фирмой Feadship (верфь Royal Van Lent). В 2004 году новенькая яхта пришла российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Длина яхты 86 метров, ширина – 11,5 метра. Дизайн судна разрабатывали самые именитые в мире бюро, за оформление позже корабль получил множество наград. Яхта рассчитана на 14 пассажиров, в ней шесть спален.

Яхта Ecstasea|Фото: youtube.com/dutchyachting

В 2009 году Абрамович продал Ecstasea.

Местные издания отмечают, что это уже не первый раз, когда портовое оборудование таранится входящими в порт судами. Сообщается, что яхта сошла с курса из-за ветра и неблагоприятного течения.

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Бывшая яхта Абрамовича протаранила причал на Карибах

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Теги: яхта, Ecstasea, роман абрамович



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