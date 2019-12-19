05 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область За рубежом
янтарь (2018) | Фото: Википедия

В аэропорту Екатеринбурга задержали крупную партию магического янтаря для Китая

В аэропорту Кольцово пресекли незаконный вывоз 19 килограммов янтаря в Китай.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, при контроле рейса из Екатеринбурга в Сиань в багаже пассажирки обнаружили 19 килограммов украшений из янтаря: более тысячи предметов из желтого камня женщина прятала в своем чемодане. Выяснилось, что гражданка Китая пыталась вывезти бижутерию для дальнейшей продажи у себя на родине.

Таможенникам она рассказала, что купила бусы, браслеты и серьги в Москве. Стоит отметить, что янтарь в цене у граждан КНР, поскольку считается магическим камнем с целебными свойствами.

В итоге всю партию украшений изъяли, дальнейшую судьбу янтаря решит суд. За недекларирование данных товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости, либо конфискация всей партии.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года в аэропорту Екатеринбурга был задержан китаец с полным чемоданом видеокамер.

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В аэропорту Екатеринбурга задержали крупную партию магического янтаря для Китая

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Теги: янтарь, Китай, Кольцово



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