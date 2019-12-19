Аэропорт "Большое Савино" обязали пожизненно платить пермяку за авиакатастрофу 1989 года

Пермский аэропорт "Большое Савино" обяжут возобновить ежемесячные выплаты пермяку, который остался инвалидом после крушения в 1989 г, в Тюменской области самолета "Пермских авиалиний", перевозившего работников "Красноленинскнефтегаз", передает корреспондент Накануне.RU.

В тот трагедии погиб экипаж, пассажиры получили травмы. Пермяк получил черепно-мозговую травму, стал инвалидом и в значительной степени утратил трудоспособность. Он обратился к уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову с жалобой на то, что аэропорт прекратил ежемесячные выплаты.

Павел Миков проанализировал международные нормативные акты и правоприменительную практику и выяснил, что как правопреемник "Пермских авиалиний" "Большое Савино" обязано выплачивать деньги пострадавшему прикамцу. Это подтвердили и в Уральской транспортной прокуратуре.

11 декабря 2019 года внесено представление в адрес генерального директора АО "Международный аэропорт "Пермь".