В Челябинске ОНФ просит мэрию наказать подрядчика за срыв сроков по установке новых остановок

Активисты ОНФ просят мэрию Челябинска наказать подрядчика, который не выполнил работы по установки новых остановочных комплексов в срок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Контракт был заключен с ООО "ЛАНИТ-Урал". Подрядчик должен был установить 50 остановок до 1 декабря за почти 35,5 млн руб. Однако работы, по словам общественников, далеки от завершения.

"В голове не укладывается: контракт, который обязует подрядчика сдать огромный объем работ, был заключен в начале ноября. Что качественного можно успеть сделать за месяц? Мы настаиваем на жестком контроле качества и сроков при приемке всех работ. Вплоть до наложения штрафных санкций, предусмотренных контрактом, и расторжения контракта", - заявил сопредседатель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Дмитрий Денисов.

Общественники уже обратились в мэрию. Они предлагают воспользоваться банковской гарантией, срок действия которой превышает срок исполнения обязательств не менее, чем на месяц.

Также по словам активистов ОНФ, к ним поступило много жалоб от жителей города на качество павильонов.

"То, что мы увидели, – протекающие крыши, железный каркас без лавочек и защиты от ветра. Это фикция, попытка выполнить работу для галочки. Также имеются факты несоответствия заявленных и используемых материалов", - отметил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов, добавив, что подрядчик должен быть внесен в черный список.

В компания "ЛАНИТ-Урал" заявили, что в строгом соответствии с требованиями договора выполняют работы по восстановлению объектов автопавильонов.

"Объекты автопавильонов по маршруту № 3 находятся в высокой стадии готовности. Большинство из них будут сданы заказчику в максимально короткие сроки. Со стороны заказчика в адрес "ЛАНИТ-Урал" претензий по качеству работ и материалов в рамках муниципального контракта не поступало. Вместе с выполнением муниципального контракта, мы так же приняли обязательства по гарантийному обслуживанию всех остановочных комплексов маршрута № 3 на срок три года. Специалисты "ЛАНИТ-Урал" будут следить за сохранностью объектов и своевременно устранять все замечания к конструкциям и их внешнему виду", - сообщили в компании.

Напомним, новые остановочные комплексы появятся в городе в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. До конца года на гостевых маршрутах установят 200 остановок. На их приобретение город выделил 145 млн руб. новые остановки уже вызвали критику со стороны горожан. В частности, объекты оказались недоступны для маломобильных граждан из-за высоких бордюров.

В ноябре глава Челябинска Наталья Котова предложила своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову написать заявление об увольнении. Также предложено уволиться начальнику службы эксплуатации остановок Юрию Кожевникову. Поводом для отставки чиновников стала плохая работа по установке новых остановочных комплексов.