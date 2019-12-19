"Кукурузники" прошли "модернизацию" – на Ан-2 начали устанавливать американские двигатели

Российские авиапредприятия начали получать "модернизированные" Ан-2 ("кукурузник"). Так, ГУП "Авиация Колымы" уже получило первый самолет (до конца года придут еще два) ТВС-2МС (название обновленного Ан-2). Как пишут "Ведомости", самолет может перевозить девять пассажиров или полторы тонны груза.

Модернизацию проводил ФГУП "СибНИА" (Сибирский научно-исследовательский институт авиации), выпускает его компания "Русавиапром". Модернизация заключается в замене советского двигателя АШ-62ИР на двигатель ТРЕ-331-12 производства американской Honeywell c сохранением конструкции планера.

Огромное преимущество нового "кукурузника" перед старым в том, что он летает на авиакеросине, как и вся гражданская авиация. Ан-2 летает на авиационном бензине. Он в дефиците и стоит вдвое дороже керосина, говорит сотрудник региональной авиакомпании.

У модернизированного "кукурузника" есть и минусы, главный – цена. Заявленная стоимость ТВС-2МС составляет около 100 млн руб., большая часть ее приходится на импортные двигатели.

Модернизированные "кукурузники" покупают не от хорошей жизни – замены им нет не только в России: аналогов пассажирских самолетов, которые могли бы садиться и взлетать с короткой грунтовой полосы (500 м) и с низкой посадочной скоростью (70 км/ч, что очень важно для неподготовленной полосы), нет в мире, говорит сотрудник российской авиакомпании.

По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 г. в России потребуется 360–490 самолетов на 9–19 мест, а до 2030 г. – более 600 шт. В этом году Минпромторг провел конкурс на разработку самолета на замену Ан-2, его на безальтернативной основе выиграла структура Уральского завода гражданской авиации. Сертификация нового самолета на замену Ан-2 и завершение подготовки к его производству намечены на конец 2022 г., сообщил представитель Минпромторга. Потребность в нем, по оценке министерства, составит несколько десятков штук в год.

Что касается двигателя АШ-62ИР, который производился в СССР и России более 50 лет, то его тоже с натяжкой можно назвать детищем отечественной промышленности – это модернизированный двигатель SGR-1820 F3, лицензию на который у американской компании закупали многие страны. Одну из модификаций базового двигателя позже начал выпускать Pratt & Whitney.