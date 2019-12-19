05 Октября 2020
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Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

В Москве строят самую высокую башню в Европе

Строительство башни One Tower в Москве, которая станет самой высокой жилой башней в Европе, продолжается и идет по графику.

Строительство закончится через несколько лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Небоскреб высотой 405 м в "Москва-Сити" будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и три подземных.

One Tower станет на 33 м выше, чем соседняя "Башня Федерации". В здании разместится жилье, торговые площади и офисы, сообщают "Известия".

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В Москве строят самую высокую башню в Европе

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Теги: Москва, башня, здание, небоскреб



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