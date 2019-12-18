Большинство задержанных в аэропорту "Домодедово" израильтян отпустили

Большинство израильтян, задержанных в московском аэропорту "Домодедово", отпустили, сообщает РБК.

Напомним, израильтяне прилетели в Москву из Тель-Авива. Сколько именно человек отпустили не уточняется, ранее СМИ сообщали о 40 задержанных. Также до сих пор неизвестны причины задержания.

Сообщается, что в отношении граждан были проведены дополнительные проверки, запрошены документы, после чего большинство граждан были отпущены и успешно прошли погранконтроль.