04 Октября 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: vk.com/gorodpermru

Пермским спасателям обновили материально-техническую базу и пообещали собственное здание

Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал в своем Instagram о вложениях города в материально-техническую базу спасателей городских спасателей. Речь идет о Пермской городской службе спасения и Единой дежурно-диспетчерской службе.

"За счет городского бюджета для наших спасателей приобрели новое оборудование и снаряжение: судно на воздушной подушке, шестиместный катер, мотопомп, тепловые пушки, два вместительных модуля, автомобильные прицепы. Кроме того, за последнее время закупили снегоходы и квадроциклы. Теперь проводить патрулирование и операции по спасению людей своими силами можно в любое время года", - рассказал глава города.

По словам мэра, спасателям работающим в городе, который стоит на крупной реке, катера и судна были просто необходимы для повседневной службы. "Теперь стало возможным организовать постоянный пост в летний сезон на набережной Камы. Такое поручение я уже дал", - подчеркнул Самойлов.

(2019)|Фото: vk.com/gorodpermru

(2019)|Фото: vk.com/gorodpermru

С момента создания Пермская городская служба спасения базируется в арендованном помещении. "Считаю это недопустимым, поэтому принял решение, что на улице Ижевская, 25 будет создана своя база для постоянного размещения городской службы спасения и ЕДДС. Для этого по одному из зданий уже ведутся проектные работы на реконструкцию, по второму – проектные работы начнутся в следующем году. Сейчас стоит задача – четко спроектировать и провести реконструкцию, тем самым задать запас прочности на многие десятилетия вперед", - добавил он.

(2019)|Фото: vk.com/gorodpermru

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Пермским спасателям обновили материально-техническую базу и пообещали собственное здание

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Теги: служба спасения, пермь



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