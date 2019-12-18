За пост главы Куединского района борются бывший замминистра и руководитель поселения

Конкурсная комиссия выбрала двух претендентов для участия в финальном этапе отбора на должность главы Куединского района. Как сообщает "Ъ", в финал прошли бывший замминистра промышленности Прикамья Андрей Шахаев и глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхолавцев.

Также участие в конкурсе принимали действующий глава района Александр Горбунов, депутат "Справедливой России" Владимир Денисенко, глава Талмазского сельского поселения Александр Вассиуллин, экс-начальник Куединского дорожного участка, экс-депутат Алексей Равелев и инженер Антон Макаров.

Как сообщает издание, Александр Горбунов отказался от участия в конкурсе в пользу Верхолавцева.

Отметим, что окончательное решение примут депутаты земского собрания 21 декабря.