04 Октября 2020
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За пост главы Куединского района борются бывший замминистра и руководитель поселения

Конкурсная комиссия выбрала двух претендентов для участия в финальном этапе отбора на должность главы Куединского района. Как сообщает "Ъ", в финал прошли бывший замминистра промышленности Прикамья Андрей Шахаев и глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхолавцев.

Также участие в конкурсе принимали действующий глава района Александр Горбунов, депутат "Справедливой России" Владимир Денисенко, глава Талмазского сельского поселения Александр Вассиуллин, экс-начальник Куединского дорожного участка, экс-депутат Алексей Равелев и инженер Антон Макаров.

Как сообщает издание, Александр Горбунов отказался от участия в конкурсе в пользу Верхолавцева.

Отметим, что окончательное решение примут депутаты земского собрания 21 декабря.

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За пост главы Куединского района борются бывший замминистра и руководитель поселения

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Теги: конкурс, глава куединского района, депутаты, Анатолий Верхолавцев, Андрей Шахаев, Александр Горбунов



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