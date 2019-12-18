Reuters: В нефти из трубопровода "Дружба" нашли промышленный яд

Нефть в трубопроводе "Дружба" в апреле, возможно, оказалась загрязнена смертельно опасным веществом - четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз.

По данным агентства, якобы анализы показали, что сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода.

Тетрахлорметан - опасный промышленный яд и озоноразрушающий канцероген, производство которого должно строго регулироваться российским законодательством.

По данным Reuters, его присутствие в нефти, если это действительно так, означает, что российские власти не остановили незаконную торговлю химическими веществами.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля.

Ранее сообщалось, что после инцидента российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть. Компании уже недосчитались $50 млн, потери могут вырасти, прогнозируют эксперты. Также "Гомельтранснефть Дружба" уведомила российскую "Транснефть" о повышении тарифов на транзит нефти на 21,7% с 1 августа 2019 года - для возмещения убытков белорусской компании после форс-мажора с загрязнением на трубопроводе.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заверил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе "Дружба" было "неприятным исключением".