Медведев заявил, что 31 декабря до вечера подписывает огромные стопки документов

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев посетил последнее в этом году заседание Госдумы, выступил с краткой речью, в которой поблагодарил депутатов, а также вручил госнаграды, передает корреспондент Накануне.RU.

"В качестве Деда Мороза или кого вы меня пригласили выступить – я не знаю, но делают это с большим удовольствием", - начал Медведев.

Он отметил, что в этом году Дума и правительство "неплохо поработали": вступили в силу 449 федеральных законов, из них более половины вносило правительство. Председатель кабмина заметил, что рад критике, звучащей из парламента и пообещал до конца года подписать документы, необходимые для вступления в силу принятых Госдумой законов: "Их (документов) обычно много приносят, стопки такие. Я обычно подписываю документы до вечера 31 декабря".