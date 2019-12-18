Обыски по делу о ячейке террористов прошли у замглавы УФСИН Калмыкии

В колонии № 2 Калмыкии выявили террористическую ячейку, в которую входило более 100 заключенных.

Ее создал уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

На данный момент подозреваемых по делу - 22: пятеро из них задержаны, трое ликвидированы, остальные отбывают наказание.

В Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области прошли обыски по местам жительства подозреваемых.

Кроме того, обыски прошли в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии.

Существовала организация не менее шести лет. По данным следствия, руководство колонии за вознаграждение оказывало покровительство членам группировки.

Напомним, ранее в рамках расследования уголовного дела о финансировании "работы" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сотрудники ФСБ, СК и МВД провели обыски в нескольких регионах страны. Коснулись они и Урала – мероприятия прошли в ХМАО.