04 Октября 2020
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памятник Сталину, Новосибирск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Новосибирске предложили поставить второй памятник Сталину

В Новосибирске может появиться второй памятник Иосифу Сталину. С инициативой вновь выступила местная организация ВКПБ. На этот раз предлагается увековечить Сталина как полководца и одного из маршалов Великой Отечественной войны.
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Инициативная группа предлагает к 75-летию Победы создать Галерею Полководцев в мемориальном комплексе "Бульвар Победы" на площадке, где установлена стела с орденом Победы и танк Т-34.

Здесь предполагается разместить бюсты Маршалов Советского Союза, которые были удостоены этого высшего воинского звания в период с 21 ноября 1935 г. по 9 мая 1945 г. – И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, К.А. Мерецков, Л.А. Говоров, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин и Б.М. Шапошников.

Кроме того, рядом с танком Т-34 предлагается установить гвардейский миномёт "Катюша". 21 декабря, в годовщину рождения И. В. Сталина, в холле кинотеатра им. Маяковского будет представлен эскизный проект, у информационного стенда и пройдёт сбор подписей.

Эскиз Галереи Полководцев в Новосибирске(2019)|Фото: Алексей Денисюк

В следующем году инициативная группа намерена обратиться в художественный совет при мэрии. Руководитель группы Алексей Денисюк рассказал Накануне.RU, что впервые подобная идея появилась в 2009 году, но тогда проект стоимостью в 7,5 млн руб. был "похоронен" в канцелярии мэрии. Теперь эта сумма увеличилась по меньшей мере втрое. Поэтому для проекта необходима поддержка спонсоров или городского и областного бюджетов.

Напомним, 9 мая этого года в Новосибирске у здания обкома КПРФ уже был установлен памятник Сталину. Этот монумент был создан полностью на народные пожертвования, однако худсовет при мэрии города отказался согласовывать воздвижение монумента в общественном пространства города.

С другой стороны, подобный опыт создания аллей существует, например, в Москве, где Иосиф Сталин был увековечен в числе российских правителей.

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В Новосибирске предложили поставить второй памятник Сталину

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Теги: Новосибирск, Сталин, ВКПБ, Денисюк



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