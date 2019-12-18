04 Октября 2020
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Общество Челябинская область
курорт Кисегач (2019) | Фото: http://san-kisegach.ru/

"Это окончательно убьет перспективы туризма". В Чебаркуле выступили против присвоения курорту "Кисегач" статуса природного парка

В Чебаркуле прошло совещание, посвященное развитию курорта "Кисегач". Развитию чебаркульской курортной зоны мешает целый ряд сдерживающих факторов, однако главным из них, по мнению общественников и предпринимателей, является вопрос размещения курорта "Кисегач" на землях лесного фонда и Минобороны РФ.

Военные не согласны передать участок в муниципальную собственность. Представителями структур Минобороны России инициированы судебные процедуры по сносу объектов, в том числе построенных в 60-70 годах прошлого века здравниц. Несмотря на письменное обращение губернатора Алексея Текслера в адрес Минобороны РФ с просьбой приостановить судебные разбирательства, они продолжаются до сих пор.

По словам главы комитета архитектуры и градостроительства Чебаркуля Сергея Шацкого, разрешить ситуацию может только личная встреча губернатора Челябинской области и министра обороны РФ.

"На всех совещаниях присутствуют представители департамента минобороны, руководители челябинского военного лесничества минобороны и представители чебаркульского полигона. Внятных доводов о том, почему нельзя передавать эти земли в муниципалитет, мы не услышали. Каждый раз стучимся как лбом о стену. Поэтому обращаемся к губернатору, чтобы он включился и помог нам. На своем уровне мы исчерпали все возможные способы решения данного вопроса", - подчеркнул он.

Шацкий добавил, что в настоящий момент разработан генплан, согласно которому застроенная территория на курорте "Кисегач" будет включена в границы Чебаркульского городского округа, но документ может быть не одобрен лесниками и военными. Поэтому вопрос может разрешиться только на федеральном уровне.

Эту позицию поддерживают и в региональном минэкономразвития, которому по решению губернатора Алексея Текслера переданы полномочия по развитию туризма. В министерстве уверены, что курорт начнет развиваться в том случае, если будет решен "земельный вопрос". Чебаркуль подпадает под федеральную программу развития моногородов, согласно которой любой инвестор может обратиться за получением кредита под 0% на реализацию проекта. Но пока вопрос с земельным участком на курорте "Кисегач" не улажен, федеральная программа инвестору вряд ли будет интересна.

Кроме того, существуют и другие сдерживающие развития курорта факторы: неразвитость инженерной и транспортной инфраструктуры, неработающие очистные сооружения, ухудшение экологической обстановки на курорте и соответствующие запахи, проблемы с катастрофическим обмелением озера Кисегач.

Сергей Шацкий считает, что необходимо создать при городском округе координационный совет, в который войдут представители органов власти, депутаты, общественники, инвесторы, владельцы здравниц и иных объектов, расположенных на данной территории. Совет займется выработкой стратегии и будет разрешать сложные ситуации по курорту.

При этом участники совещания отклонили предложение областного минэкологии наложить на курорт "Кисегач" статус природного парка. Они считают, что такой статус многократно ухудшит и без того сложную ситуацию на территории курорта.

"Крайне важно довести до губернатора, что статус природного парка не разрешит ни одну из ключевых экологических проблем курорта "Кисегач". Это никак не уменьшит сброс загрязнений в озера Теренкуль и Табанкуль, не восстановит перетоки в озеро Кисегач, не принесёт ничего, кроме дополнительных ограничений и окончательно убьет перспективы цивилизованного туризма, - считает предприниматель и собственник базы "Белочка" Денис Лихачёв.

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"Это окончательно убьет перспективы туризма". В Чебаркуле выступили против присвоения курорту "Кисегач" статуса природного парка

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Теги: Кисегач, курорт, здравница, Минобороны, предприниматели,



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