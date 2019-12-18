Более 2,5 тысяч сотрудников "Уралкалий" поучаствовали в корпоративной спартакиаде

Накануне в Соликамске состоялось торжественное закрытие корпоративной спартакиады Группы «Уралкалий». Церемония проходила в загородном оздоровительном центре «Уральские самоцветы», передает корреспондент Накануне.RU.

Победителями спартакиады сезона 2019 года среди коллективов физкультуры стали СКРУ-3 и БКПРУ-2. Второе место у березниковской команды ООО «Уралкалий-Ремонт» и сборной дирекций из Соликамска. Третье место разделили сборная дирекций из Березников и соликамская команда ООО «Уралкалий-Ремонт», сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалий".

Отметим, что всего в спартакиаде приняли участие более 2 500 спортсменов в составе 12 коллективов физкультуры от различных подразделений и дочерних обществ «Уралкалия». Соревновались сотрудники холдинга по 12 видам спорта: плавание, дартс, стрельба, лыжные гонки, волейбол (женщины), волейбол (мужчины), футзал, лёгкая атлетика в манеже, настольный теннис, мини-футбол, легкоатлетический кросс по пересечённой местности и баскетбол.

В ходе церемонии закрытия корпоративной спартакиады состоялось награждение кубками 12 лучших молодых участников соревнований. Дипломами были отмечены также 9 лучших спортсменов и лучший спорторганизатор. Для победителей корпоративной спартакиады в индивидуальных номинациях «Уралкалий» организует в следующем году поездку на спортивное мероприятие федерального уровня.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила, что "Уралкалий" на деле поддерживает стремление своих сотрудников к здоровому образу жизни. Предприятие создаёт все условия для занятия физкультурой и спортом. "Являясь одним из самых ярких корпоративных спортивных событий, спартакиада способствует развитию физкультурно-оздоровительного движения в Группе «Уралкалий» и повышению сплочённости коллективов,"- отметила Ирина Константинова.

Помимо спортивных корпоративных мероприятий все сотрудники «Уралкалия» в течение года могут принимать участие в льготных физкультурно-оздоровительных акциях. В период акции «За здоровьем — на лыжню!» работники имеют возможность пользоваться прокатом инвентаря на лыжных базах «Снежинка» (г. Березники), «Стрижи» (г. Усолье) и «Калиец» (г. Соликамск) с 50% скидкой. В период акции «За здоровьем — вплавь!» сотрудники могут посещать бассейны «Титан» и «Кристалл» в Березниках и «Дельфин» в Соликамске с 50% скидкой. Участники акции «За здоровьем — с ветерком!» пользуются прокатом велосипедов, роликовых коньков, гироскутеров с 50% скидкой.