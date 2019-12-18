04 Октября 2020
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марка, Сталин, ДНР (2019) | Фото: ГП &quot;Почта Донбасса&quot;

В ДНР выпустили марку со Сталиным

"Почта Донбасса" выпустила марку и конверт, посвященные советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, которая назвала ее "самой ожидаемой маркой года".
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Выпуском марки "Почта Донбасса" открыла филателистическую серию "Великие люди". На марке изображен парадный портрет Сталина. Она вышла тиражом 16 тыс. экземпляров и номиналом 39 рублей. На конверте Сталин изображен во весь рост на фоне московского Кремля. Конвертов выпущено 1200 штук.

Почта напоминает, что именно Сталин почти два десятилетий подряд возглавляет рейтинг выдающихся людей всех времен и народов. В текущем году его роль в истории положительно оценили рекордные 70% россиян.

"Полный список наград генералиссимуса насчитывает почти три десятка орденов и медалей, но самой главной и по-настоящему заслуженной наградой Сталин считал Золотую медаль "Серп и Молот", которую вместе со званием Героя Социалистического Труда он получил в декабре 1939 года. Практически на всех прижизненных фотографиях на его кителе только эта награда", - отмечает пресс-служба.

Шествие Бессмертного полка в Донецке каждый год, наряду с другими героями, возглавляет портрет Сталина.

Официально считается, что Сталин родился 21 декабря 1879 года, т.е. на днях исполняется 140 лет со дня его рождения. По другим данным, он родился в 1878 году.

марка, Сталин, ДНР(2019)|Фото: ГП "Почта Донбасса"

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В ДНР выпустили марку со Сталиным

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Теги: марка, Сталин, ДНР



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