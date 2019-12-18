04 Октября 2020
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армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

Десятки свердловчан призваны в новое подразделение в российской армии - научную роту

В России активно внедряются научные роты. В этом году в одну из них, дислоцированную в Краснодарском крае, вошло 116 новобранцев, 36 из них - это свердловчане. Об этом Накануне.RU рассказал начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой.

Распорядок дня в таких ротах сильно отличается от обычного. Большую часть времени призванные занимаются своей научной деятельностью - той, которой посвящали себя на гражданке.

"При всем этом у них есть и боевая подготовка. Это и ОФП, и стрельбы, и занятия по тактике", - сказал Яровой

Добавим, что в Южном военном округе появились другие новые подразделения - технические роты.

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Десятки свердловчан призваны в новое подразделение в российской армии - научную роту

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Теги: научная рота, техническая рота



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