Десятки свердловчан призваны в новое подразделение в российской армии - научную роту
В России активно внедряются научные роты. В этом году в одну из них, дислоцированную в Краснодарском крае, вошло 116 новобранцев, 36 из них - это свердловчане. Об этом Накануне.RU рассказал начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой.
Распорядок дня в таких ротах сильно отличается от обычного. Большую часть времени призванные занимаются своей научной деятельностью - той, которой посвящали себя на гражданке.
"При всем этом у них есть и боевая подготовка. Это и ОФП, и стрельбы, и занятия по тактике", - сказал Яровой
Добавим, что в Южном военном округе появились другие новые подразделения - технические роты.