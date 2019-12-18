В Челябинске возбуждено дело о попытке хищения бюджетных средств при замене покрытия на стадионе

В Челябинске возбуждено уголовное дело о покушении на хищение бюджетных средств при реконструкции стадиона "Центральный", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Работы по капитальному ремонту футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Центральный" в рамках муниципального контракта выполняло ООО "Русэнергострой". Компания сделала покрытие футбольного поля, которое не соответствовало заключенному контракту и аукционной документации. При этом для оплаты был выставлен акт, содержащий недостоверные сведения о поставке футбольного поля в соответствии с условиями контракта.

Это было выявлено при проверке. Компания покушалась на хищение бюджетных средств в сумме свыше 1 млн рублей.