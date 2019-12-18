04 Октября 2020
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Спорт В России За рубежом
Андрей Свечников забрасывает &quot;Виннипегу&quot; из-за ворот (2019) | Фото: nhl.com

19-летний Свечников повторил свой шедевр в НХЛ, забив гол броском из-за ворот второй раз за сезон

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забил в стиле "лакросс" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевом матче против "Виннипега" 19-летний российский игрок поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку, повторив свой теперь уже фирменный трюк. В октября он аналогичным образом отличился во встрече против "Калгари", что вызвало восторг у хоккейной общественности.

"Он сделал это снова!", — кричал комментатор сегодняшнего матча.

Отметим, что российский игрок первым за всю историю НХЛ забил лакросс-гол. В клубе хоккеиста отметили, что теперь такую заброшенную шайбу следует официально называть "Свечников".

Добавим, что "Каролина" в итоге выиграла "Виннипег" со счётом 6:3.

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19-летний Свечников повторил свой шедевр в НХЛ, забив гол броском из-за ворот второй раз за сезон

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Теги: Андрей Свечников, НХЛ, лакросс-гол, Виннипег, Каролина



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