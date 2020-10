19-летний Свечников повторил свой шедевр в НХЛ, забив гол броском из-за ворот второй раз за сезон

В гостевом матче против "Виннипега" 19-летний российский игрок поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку, повторив свой теперь уже фирменный трюк. В октября он аналогичным образом отличился во встрече против "Калгари", что вызвало восторг у хоккейной общественности.

😱😱 OH MY GOODNESS, ANDREI SVECHNIKOV!!!! 😱😱 pic.twitter.com/yzAnFeV4W4

"Он сделал это снова!", — кричал комментатор сегодняшнего матча.

Отметим, что российский игрок первым за всю историю НХЛ забил лакросс-гол. В клубе хоккеиста отметили, что теперь такую заброшенную шайбу следует официально называть "Свечников".

IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF