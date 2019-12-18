04 Октября 2020
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Экономика В России
трудовая книжка (2015) | Фото: papajurist.ru

Для кого закон принимали: только треть работающих россиян готова перейти на электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года россияне смогут переходить на электронные трудовые книжки, а тем, кто впервые начнет официально трудиться в наступающем году, выбора вообще не предоставят – трудовая будет заведена в электронном формате.

Сервис Superjob выяснил, сколько работников готовы перевести свои трудовые книжки в электронный формат. В социологическом опросе приняли участие 1600 работающих россиян из всех округов страны.

Оказалось, что только один из трех работающих россиян хочет перевести свою трудовую книжку в электронный формат. 45% против подобной перспективы. 22% затруднились с ответом.

Идею о переходе на электронные трудовые книжки мужчины поддерживают активнее женщин: 38% против 28% соответственно. Больше всего тех, кто хочет перейти на электронный формат документа, в возрастной группе 25—34 лет и граждан с доходом более 80 тыс. руб. в месяц (39 и 41% соответственно).

По данным Superjob, в начале месяца одобрение закону о переходе на электронные трудовые книжки высказали 33% представителей экономически активного населения страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 321. Время проведения: 16—17 декабря 2019 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1600 респондентов.

 

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Для кого закон принимали: только треть работающих россиян готова перейти на электронные трудовые книжки

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Теги: электронная трудовая книжка, россияне, опрос, трудоустройство



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