04 Октября 2020
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Звездные войны: последний джедай Рей Дейзи Ридли (2017) | Фото:youtube.com

В Москве показали девятый эпизод "Звездных войн"

В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.

Посмотреть ленту пришли поклонники киносаги, многие из которых были в костюмах героев. В картине сыграли Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер, Оскар Айзек и другие, сообщает ТАСС.

Недавно создатели последнего эпизода "Звездных войн" были шокированы, как и поклонники саги: на eBay появился оригинал сценария фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Режиссер Дж.Дж. Абрамс сказал Entertainment Weekly, что некий актер оставил свой экземпляр сценария на кровати, а уборщица украла его и передала продавцам. Тогда компании повезло – сотрудник студии Disney заметил лот и выкупил его, таким образом, утечки удалось избежать.

И вот стало известно, кто чуть не поставил проект на грань провала. Это актер Джон Бойега, который исполняет во франшизе роль Финна. В программе "Доброе утро, Америка" он взял на себя вину. По словам актера, он устроил вечеринку и оставил сценарий на кровати. Теперь уже точно не известно – украл ли текст кто-то из друзей Бойеги или уборщица на утро после гулянки наткнулась на интересное чтиво.

Премьера последнего эпизода "Звездных войн" состоится в России 19 декабря.

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В Москве показали девятый эпизод "Звездных войн"

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Теги: Звездные войны, кино



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