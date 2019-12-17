"У нас нет цели – найти и наказать". Самозанятым предлагают регистрироваться добровольно

С 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц действует на территории четырех субъектов РФ - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. По состоянию на декабрь в России в качестве самозанятых уже зарегистрировались 317 тысяч человек и специалисты уверены, что после 1 января 2020 года, когда эксперимент распространится еще на 19 регионов, эта цифра существенно вырастет, передает корреспондент Накануне.RU.

Стать самозанятыми могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. К таким видам деятельности относятся косметические услуги, сдача квартиры или транспорта в аренду, услуги по перевозке пассажиров и грузов, фото и видеосъемка на заказ, проведение праздников, юридические или бухгалтерские услуги и др. Воспользоваться специальным налоговым режимом могут те, кто работает без наемных работников и зарабатывают до 2,4 млн руб. в год. При превышении этой суммы налогоплательщик начинает осуществлять исчисление налогов по общей системе налогообложения.

"Это не дополнительный налог, а альтернативный налоговый режим. На него можно перейти добровольно. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность. Учёт доходов ведётся автоматически в мобильном приложении, чек формируется также в приложении. Таким образом, контрольно-кассовая техника не приобретается, не платятся страховые взносы", - рассказал начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Челябинской области Кирилл Фролов.

Участники специального налогового режима освобождаются от подачи налоговой декларации и применения контрольно-кассовой техники, их операции не облагаются НДС и НДФЛ. Им не нужно платить страховые взносы, за исключением в ФОМС, поскольку 37 % отчислений по налогу уже идет в фонд обязательного медицинского страхования, остальные 63% зачисляются в областной бюджет.

"У нас есть взносы в три фонда – ПФР, ФСС и ФОМС. Взносы в ПФР гарантируют вам расчет трудового стажа, дальнейшую пенсию. Самозанятые эти взносы обязательно не платят, но могут платить добровольно. Взносы в ФСС также отсутствуют, то есть больничный лист самозанятому оплачен не будет, но присутствуют взносы в ФОМС в размере 37%, благодаря которым самозанятый может получать бесплатную медпомощь", - рассказал начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Челябинской области Евгений Ермоленко.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно тремя способами: с помощью мобильного приложения "Мой налог", на сайте ФНС в веб-кабинете "Мой налог", либо с использованием услуг кредитных организаций или электронных площадок. При регистрации самозанятому предоставляется вычет в размере 10 тыс. руб. Эти средства пойдут на снижение налоговой ставки.

Как отметил Евгений Ермоленко, специальный режим для самозанятых предусматривает две налоговые ставки: 4% при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам и 6% - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При начале деятельности налог с операций будет исчисляться не по ставкам 4% и 6%, а по ставкам 3% и 5%.

"1% разницы в денежном выражении будет вычитаться из суммы в 10 тыс. Как только вычет израсходуется, все операции возвращаются на прежние условия и исчисляются по ставке 4 и 6%", - отметил он.

От участников специального налогового режима требуется в момент передачи либо перечисления денег за оказанную услугу или товар оформить чек в приложении. Для этого необходимо указать несколько реквизитов. Если услуга оказывается физическому лицу – это наименование услуги и ее стоимость, для юридических лиц – дополнительно ИНН и наименование. После ввода этих данных чек сформируется автоматически в приложении. Его нужно распечатать и передать покупателю, либо отправить ему в электронном виде. Впрочем, штрафов за невыдачу чека не предусмотрено.

При этом, как заявляют в УФНС по Челябинской области, налоговый режим полностью работает на доверительной основе – налогоплательщик сам оценивает необходимость отражения всех операций, а движение денег в приложении никак не контролируется.

"Способ передачи денег самозанятому не имеет значения. Деньги могут быть отправлены ему как на расчетный счет, так и переданы наличными. Расчетного счета в приложении нет. Налогоплательщик сам определяет сумму своего дохода путем формирования чеков в мобильном приложении. Есть факт сделки – формируете чек, нет факта сделки – чек не формируете", - говорит Евгений Ермоленко.

На основании этих чеков будет автоматически формироваться налоговая база и рассчитываться сумма налога, который нужно оплачивать не позднее 25 числа следующего месяца.

"Здесь все в автоматическом режиме. Сам программный комплекс все исчисляет, присылает налогоплательщику на его смартфон или в личный кабинет информацию, что необходимо заплатить такую сумму. Также контролируется сумма предельного дохода. Если налогоплательщик превысил эти условия, он будет уведомлен. Все прозрачно и достаточно просто для обычного гражданина. Никаких препятствий и сложностей не существует", - добавил он.

В УФНС подчеркивают, что у них нет цели – найти и наказать.

"Цель этого закона – это легализация доходов самозанятых, формирование налоговой культуры граждан. Здесь совершенно не преследуется цель найти и наказать. Самое главное, чтобы граждане понимали, что выход из тени позволит им легально осуществлять взаимоотношения с юридическими лицами и ИП, при этом платить налог и формировать свою доходную часть", - добавил Кирилл Фролов.

Поэтому они не планируют проведение специальных контрольных мероприятий по побуждению самозанятых к регистрации и к уплате налогов.

"Их в принципе не было последний год, когда эксперимент стартовал, их не планируется и в ближайшее время. Чего-то особенного для самозанятых не произойдет. Им предоставляется инструмент, благодаря которому они не просто могут легально работать и официально платить налоги, но им предоставляются ещё и бонусы, в виде того, что у самозанятого появляется возможность официально подтвердить свой доход", - подчеркнул Евгений Ермоленко.

В частности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, которые работают в тени и не платят налоги, тяжело получить кредит или оформить визу, потому что они не могут официально подтвердить свой доход.

"Налоговый режим предоставляет исключительно преимущество для такого рода лиц. В мобильном приложении можно сформировать справку о том, что вы находитесь в статусе самозанятого или справку о доходах, которая подписывается электронной подписью ФНС и обладает юридической силой", - добавил Ермоленко.

В Челябинской области новый налоговый режим начнет действовать с 1 января 2020 года. Уже сейчас в регионе зарегистрировано более 2 тысяч самозанятых, которые осуществляют деятельность на территории регионов, где уже действует эксперимент.