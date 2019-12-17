В Нижневартовске отдадут в концессию "Горводоканал"

В Нижневартовске отдадут в концессию "Горводоканал". Об этом глава города Василий Тихонов сообщил журналистам, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2020 г. мэрия планирует отдать в концессию "Горводоканал". По словам главы города Василия Тихонова, механизм прорабатывается. В столице Самотлора уже реализуется три концессии – электроэнергетческая и по строительству двух школ в городе, а также два контракта жизненного цикла. Мэрия использует все механизмы контроля в процессе исполнения концессий. Также в городе будут развивать общественный контроль, в том числе с участием представителей Общественной палаты. Предполагаются ежегодные публичные отчеты, открытые для СМИ.

Напомним, ранее было подписано концессионное соглашение об управлении имущественным комплексом городской системы теплоснабжения. Документ скрепили подписями губернатор Наталья Комарова, глава города Василий Тихонов и гендиректор компании "Горэлектросеть" Юрий Елин.

Добавим, питьевая вода в Нижневартовске – вторая по качеству в России. Об этом во время масштабного пресс-тура, состоявшегося в рамках XVII акции "Спасти и сохранить", рассказал журналистам глава "Водоканала" Анатолий Боков.