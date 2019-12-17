Ту-22 сел на грунт под Астраханью из-за отказа двигателя

В Астраханской области при выполнении планового полета у самолета Ту-22 отказал двигатель.

По данным Минобороны, ракетносец сел на грунт. Машину удалось отвести от населенного пункта благодаря грамотным действиям экипажа.

Летчики не пострадали, они доставлены на аэродром базирования, передает РИА Новости.

В январе Ту-22 разбился в Мурманской области после того, как попал в снежный заряд. Он разрушился в результате жесткого касания взлетной полосы. Погибли три летчика.