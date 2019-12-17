Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесен из-за неисправности

Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане с пятью европейскими космическими аппаратами перенесен на сутки.

Во время заключительных операций перед пуском автоматика выявила сбой в системе управления, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск ракеты "Союз СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" планировалось осуществить в 11:54 мск 17 декабря.

В итоге принято решение о переносе пуска на резервную дату - 18 декабря.

В январе в разгонном блоке "Фрегат", с помощью которого планируется вывести на орбиту первые тестовые спутники OneWeb, обнаружили трещину.

Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки был обнаружен в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Сообщалось, что отверстие могло образоваться при транспортировке "Фрегата".